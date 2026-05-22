NIKAD EMOTIVNIJA KONFERENCIJA NENADA LALATOVIĆA! Na ivici suza se oprostio od Novog Pazara - otkrio zbog čega odlazi, pokazao jedan snimak i dirnuo mnoge!
Oproštaj Nenada Lalatovića od Novog Pazara protekao vrlo emotivno. Temperamentni stručnjak potvrdio je da nakon svega tri meseca napušta Novi Pazar, a razlog je finansijske prirode.
Lalatović je priznao da je imao želju da ostane, ali uz uslov da mu klub obezbedi ugovor na nivou njegovih dosadašnjih angažmana, kao i ozbiljan budžet za pojačanja.
Kako Pazarci nisu mogli da isprate te ambicije, saradnja se prekida odmah nakon završetka sezone i predstojećeg duela protiv Vojvodine u Novom Sadu. Taj meč biće ujedno i njegova poslednja stanica na klupi tima sa Jošanice.
- Bila je velika čast i zadovoljstvo, privilegija da budem deo ovako velikog kluba. Emocije su bili velike čim sam došao. Nisam došao u Pazar zbog Pere, Marka i Janka, već navijača, grada i prepoznate ljubavi prema meni još dok sam bio u drugim klubovima. Nisam pitao za cenu, nisam pregovarao, već sam pristao na sve - počeo je Lalatović.
Otkrio je srpski trener svoje zahteve koje je imao.
- Tražio sam da imam ugovor kao što sam u Lučanima. Pazar je možda najmanjim budžetom u ligu i nije u mogućnosti da imam ugovor kao Mladost GAT i Mladost. Kao trener želeo sam Nikolića, Milosavljevića i Kuveljića, to su igrači koji traže veći novac, a Pazar nije u stanju da ispošutuje. Zato sam pričao da se klubu nađu sponzori, da se konkuriše za Evropu.
Lalatović je tokom konferencije posegnuo za mobilnim telefonom kako bi prisutnima demonstrirao kakvu podršku uživa. On je pustio snimak na kojem se jasno čuje skandiranje navijača: "Lalate, hvala ti, ostani".
- Ovo bi trebalo da se doživi. Kad čujem "Lalate, ti si naš Simeone, ne ideš nigde". Da je situacija u klubu kako treba da bude finansijska, ja bih ostao ovde. Duša me boli, krivo mi je. Obično odem i ne opraštam se, ovde sam se vezao. Hvala onoj deci od dve, tri, četiri godine koja su mi prilazila i govorila "Lalate moj", ja u šoku. Ovi ljudi su napravili da se osećam voljenim, nikad vas neću zaboraviti - rekao je Lalatović na ivici suza.