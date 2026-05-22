Arbeloa je na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Atletik Bilbaa rekao da će mu to biti poslednji meč na čelu ekipe.

Bivši defanzivac Reala preuzeo je prvi tim u januaru, kada je promovisan iz rezervnog sastava posle smene Ćabi Alonsa, ali nije uspeo da donese trofej klubu iz Madrida.

Njegov mandat počeo je eliminacijom iz Kupa kralja od drugoligaša, potom je ekipa ispala u četvrtfinalu Lige šampiona od Bajerna iz Minhena, dok će prvenstvo završiti iza šampiona Barselone.

Španski mediji prethodnih nedelja navodili su da je Arbeloa od početka viđen kao privremeno rešenje do dolaska zvučnijeg trenerskog imena tokom leta.

Kao jedan od glavnih kandidata za klupu Reala pominje se Žoze Morinjo, koji bi mogao da se vrati u Madrid 13 godina nakon prvog mandata u klubu. Morinjo je ove sezone vodio Benfiku, a nedavno je izjavio da će uskoro doneti odluku o svojoj budućnosti.

Arbeloa je poručio da iz ovog iskustva izlazi bogatiji za veliko iskustvo i spreman za nove izazove.

"Napravio sam veliki korak i mnogo napredovao tokom prethodna četiri meseca. Osećam se spremnim za nove izazove, a od ponedeljka ću razmišljati o narednom koraku", rekao je Arbeloa.

(Beta)