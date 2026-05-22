Mančester junajted je odlučio da produži ugovor sa Majkl Kerikom!

Klub sa "Old Traforda" je u petak, zvanično, sa revera bivšeg igrača skinuo etiketu "privremeni trener" i promovisao ga u glavnokomandujućeg za naredne dve godine.

Kazemiro u dresu Mančester junajteda

Karik je preporodio "đavole" po dolasku na klupu početkom godine umesto Rubena Amorima, i pozicionirao ih na treće mesto Premijer lige, ujedno i vratio u Ligu šampiona - gde slavni klub i pripada.

Uprava kluba je imala jednostavnu odluku posle svega. Prvog trenera nisu morali da traže na drugom mestu.

"Sa zadovoljstvom objavljujemo da će Majkl Karik nastaviti da obavlja svoju ulogu glavnog trenera našeg tima", obnarodovao je Junajted.

Poruku navijačima poslao je i Karik.

"Od kada sam stigao pre 20 godina, osetio sam magiju Mančester Junajteda. Odgovornost vođenja ovog veoma posebnog fudbalskog kluba ispunjava me ogromnim ponosom. Tokom proteklih pet meseci ova grupa igrača je pokazala da je sposobna da dostigne nivoe otpornosti, jedinstva i odlučnosti koje klub zahteva. Sada je vreme da zajedno krenemo napred sa ambicijom. Mančester Junajted i naši neverovatni navijači zaslužuju da se ponovo bore za najveće titule", rekao je Karik po potpisivanju ugovora.

