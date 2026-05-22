CRVENA ZVEZDA - OFK BEOGRAD: Na Marakani se slavi titula i igra "mali gradski derbi"
Fudbaleri Crvena zvezde i OFK Beograda igraju meč kojim se spušta zavesa na ovogišnju sezonu u Super ligi Srbije.
Zvezda slavi titulu
Crvena zvezda će titulu prvaka države proslaviti na utakmici protiv OFK Beograda, baš kao pre 12 godina. Crveno-beli su te 2014. prekinuli seriju Partizana od šest uzastopnih trofeja, da bi sada oni ušli u cipele "večitog" rivala. I ne samo to. Dominacija je "produžena", tako da je Crvenoj zvezdi ovo deveta uzastopna, ukupno 37. titula u vitrinama "Marakane".
Svemu će prethoditi mali gradski derbi protiv - OFK Beograda, zbog čega na najvećem srpskom stadionu veruju da će tribine biti, u najmanju ruku, solidno popunjene. Kako je na ovu sezonu zavesa praktično spuštena, crveno-beli nemaju mnogo vremena za odmor i pripreme za novu sezonu. Apsolutni prioritet su kvalifikacije za Ligu šampiona i povratak u elitu posle godinu dana pauze, tokom kojih su crveno-beli igrali u Ligi Evrope.
Zvezda sa pripremama kreće sredinom juna, prvo na Zlatiboru, onda i u Austriji. Sve je to zagrevanje za start Super lige, ali i kvalifikacija za Ligu šampiona, koju će šampion krenuti od drugog kola.