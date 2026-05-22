Aleksandar Pešić se vratio u Tursku, potpisavši ugovor sa Karagumrukom, timom koji vodi Stanojević. Pročitajte više o njegovoj karijeri.
STANOJEVIĆ PONOVO UZEO ZVEZDNOG IGRAČA! Nakon Babike, sada je doveo i njega u Tursku!
Srpski fudbaler Aleksandar Pešić potpisao je ugovor sa Karagumrukom, turskim timom koga sa klupe vodi Aleksandar Stanojević.
Pešić (34) je bio član Karagumruka tokom sezone 2022/23, kada je postigao 14 golova na 31 utakmici.
Aleksandar Pešić
On je tokom prethodne tri godine igrao za Ferencvaroš, a ove sezone je odigrao 18 mečeva i dao četiri gola. Srpski fudbaler je tokom karijere igrao još Radnički iz Niša, OFI, Šerif, Jagodinu, Tuluz, Atalantu, Crvenu zvezdu, Al Itihad, Seul i Makabi iz Tel Aviva.
Pre Pešića, Stanojević je na pozajmicu doveo i Šavija Babiku, takođe ofanzivca Crvene zvezde.
