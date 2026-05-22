Svilar već drugu sezonu zaredom osvaja nagradu za najboljeg golmana italijanskog prvenstva, a ove sezone je odigrao svih 37 utakmica za Romu u Seriji A, ne primivši pogodak na čak 17 mečeva.

Za najboljeg igrača proglašen je bek Intera Federiko Dimarko, nagrada Zvezda u usponu pripala je krilnom napadaču Juventusa Kenanu Jildizu, dok je priznanje za najboljeg trenera dobio šef stručnog štaba Intera Kristijan Kivu.

Za najboljeg defanzivca proglašen je Marko Palestra iz Kaljarija, najbolji vezista je Niko Pas iz Koma, a najbolji napadač Lautaro Martines iz Intera.

Nagradu za fer-plej momenat sezone dobio je srpski golman i član Napolija Vanja Milinković-Savić, koji je nakon meča protiv Bolonje čestitao tada 17-godišnjem golmanu protivničke ekipe Masimu Pesinu na debiju u Seriji A.

