Tako bi najkraće mogla da se opiše humanitarna utakmica odigrana na Spasovdan u Kovačevcu, selu nadomak Mladenovca, gde su snage odmerili lokalni klub i veterani FK Crvena zvezda, a sav prihod bio je namenjen lečenju malog Ilije Glišića iz Kovačevca.

Idejni tvorac i glavni organizator događaja bio je nekadašnji fudbaler Kovačevca i Mladenovca Jovan Miletić kome ovo nije prvi put da okuplja svoje meštane i sportske prijatelje sa ciljem da pomognu deci koja vode najvažnije životne bitke, čime je pokazao da se prava veličina sportiste krije u spremnosti da pokrene ljude kada je pomoć najpotrebnija.

Na stadionu u Kovačevcu okupio se veliki broj ljudi, a publika je imala priliku da uživa u susretu sa legendama Crvene zvezde koje su obeležile različite epohe kluba. Crveno-bele veterane predvodili su legendarni Boško Đurovski, Aleksandar Dika Stojanović, Cvijetin Blagojević, Zdravko Borovnica, Nedeljko Milosavljević i Miloš Bursać, dok su dres velikana iz Ljutice Bogdana nosili i predstavnici mlađe generacije poput Dejana Lekića, Miloša Bosančića, Aleksandra Kristića, Sanibala Orahovca, Nenada Purketa Stojanovića i brojnih drugih asova.

Pored same utakmice, posebnu pažnju privukla je humanitarna aukcija dresova FK Crvena zvezda i reprezentacije Srbije, čiji je kompletan prihod takođe usmeren za lečenje malog Ilije. Nekadašnji internacionalci Aleksandar Kristić i Dejan Lekić, koji su ostavili trag i na inostranoj fudbalskoj sceni, ponudili su svoje dresove na aukciji, dajući dodatnu težinu čitavoj akciji i potvrđujući da humane vrednosti ostaju iznad svih sportskih rezultata.

Emocije nisu krili ni organizatori, ni gosti, ni meštani Kovačevca, a posebno dirljivu poruku posle utakmice uputio je Jovan Miletić:

„Velika nam je čast što na Spasovdan u Kovačevcu možemo da ugostimo veterane Crvene zvezde, ljude koji su obeležili jednu epohu našeg fudbala i ostavili neizbrisiv trag u srcima navijača. Pokazali su da veličina jednog kluba nije samo u trofejima i uspesima, već i u ljudskosti, solidarnosti i spremnosti da budu uz one kojima je pomoć najpotrebnija. Njihov dolazak u naše malo mesto mnogo znači svima nama, a najviše malom Iliji Glišiću i njegovoj porodici. Verujem da ćemo zajedno poslati najlepšu moguću poruku - da fudbal ima snagu da okuplja ljude i čini dobra dela.“

Kovačevac je ovog Spasovdana pokazao ono najlepše lice srpskog fudbala - zajedništvo, emociju i veru da sport može da menja živote.