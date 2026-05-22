"Hvala Bogu što smo rešili pitanje opstanka protiv TSC-a u Bačkoj Topoli (2:1). Za ovu utakmicu smo se spremali kao i za svaku drugu i kao što ćemo se spremati i u narednom periodu. Kao što sam rekao kad sam dolazio, razmišljamo više o nama, da ispravljamo naše greške i da poboljšavamo igru iz utakmice u utakmicu. Želimo da se u nedelju prikažemo u najboljem svetlu, da pružimo još jednu partiju i da odemo na taj zasluženi odmor", rekao je Neđić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekaće u nedelju ekipu Spartaka iz Subotice, u utakmici poslednjeg, 37. kola Super lige Srbije.

Ulaz na stadion "Čair" biće besplatan, a meč je zakazan za 19.30.

Niški klub zauzima 10. mesto na tabeli plej-auta sa 46 bodova, dok je Spartak ranije ispao iz lige i zauzima pretposlednje, 15. mesto, sa 21 bodom.

Neđić je dodao da je ovo prva nedelja koju njegov tim dočekuje opuštenije, bez pritiska rezultata.

"Nije lako igrati pod stalnim pritiskom, radujem se što će igrači biti rasterećeniji i da će moći više da pokažu sve svoje sposobnosti. Do sada je svaka utakmica bukvalno bila za sebe. Na svakoj smo imali neki peh neočekivani, tako da smo morali i tu da improvizujemo, da se snalazimo. Nije bilo lako, ali ponoviću da nismo verovali, ne bismo ni došli do ove situacije", istakao je on.

Trener niškog tima rekao je da je većina igrača spremna za poslednji duel u sezoni.

"Imamo par 'povredica', Mustafa (Ibrahim) ima kartone, ali je većina igrača spremna. Igraće oni koji su bili najbolji na treningu. Naravno da imam planove i da ubacimo neke momke koji su možda manje igrali. Da bih mogao i njih da vidim. Svakako izlazi najjači tim", dodao je on.

Odbrambeni fudbaler Radničkog iz Niša Dušan Pavlović rekao je da će igrači ući maksimalno koncentrisani u utakmicu, iako ona nema rezultatski značaj.

"Spremni smo za ono što nas očekuje. Mi smo fokusirani na sebe, ne gledamo ko je protivnik. Uvek ćemo, kao što je rekao šef, negovati taj naš stil, tako da nadam se da ćemo pobediti i da će nas publika ispratiti na najbolji mogući način", zaključio je Pavlović.

(Beta)