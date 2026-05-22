Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Domaći tim je u vođstvo doveo Roberto Pikoli u 39. minutu, a Atalanta je do boda stigla autogolom Pjetra Komuca u 82. minutu.

Za Atalantu je do 62. minuta igrao srpski fudbaler Lazar Samardžić.

Atalanta je ranije osigurala sedmo mesto na tabeli Serije A (59 bodova), čime je osigurala plasman u Ligu konferencija, dok je Fjorentina na 14. mestu sa 42 boda.

Sutra se igraju još dve utakmice poslednjeg kola Serije A. Od 18.00 se sastaju Bolonja i aktuelni prvak Inter, dok od 20.45 igraju Lacio i Piza.

U nedelju je na rasporedu sedam utakmica, od čega se pet igra od 20.45.

(Beta)