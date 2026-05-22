Fudbaleri Fiorentine i Atalante odigrali su u Firenci nerešeno 1:1, u utakmici poslednjeg, 38. kola italijanske Serije A.
PODELA BODOVA U FIRENCI: Fiorentina i Atalanta odigrali nerešeno za kraj sezone
Domaći tim je u vođstvo doveo Roberto Pikoli u 39. minutu, a Atalanta je do boda stigla autogolom Pjetra Komuca u 82. minutu.
Za Atalantu je do 62. minuta igrao srpski fudbaler Lazar Samardžić.
Atalanta je ranije osigurala sedmo mesto na tabeli Serije A (59 bodova), čime je osigurala plasman u Ligu konferencija, dok je Fjorentina na 14. mestu sa 42 boda.
Sutra se igraju još dve utakmice poslednjeg kola Serije A. Od 18.00 se sastaju Bolonja i aktuelni prvak Inter, dok od 20.45 igraju Lacio i Piza.
U nedelju je na rasporedu sedam utakmica, od čega se pet igra od 20.45.
(Beta)
