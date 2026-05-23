Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde večeras slave osvajanje nove titule prvaka Srbije njihovih fudbalera, pa je hiljade njih okupirao centar Beograda.

Posle poslednje utakmice u sezoni, u kojoj su izabranici trenera Dejana Stankovića poraženi na svom stadionu od OFK Beograda (1:2), "Delije" su krenule ka centru.

Korteo je išao preko Autokomande i Slavije do Trga Republike, a konačna destinacija pristalica crveno-belih bi trebalo da bude Kalemegdan.

Dok je hiljade "Delija" prolazilo gradom, orila se pesma, gorele su baklje, a u centru je čak priređen i veliki vatromet, pa je pucalo na sve strane.

U svakom slučaju, centar prestonice je večeras u crveno-belim bojama.

Ne propustiteFudbalFOTO GALERIJA: Pogledajte kako je Crvena zvezda proslavila titulu - crveno-beli spektakl na Marakani
dupla-kruna-proslava-7847899.JPG
FudbalOFK BEOGRAD POKVARIO ŠAMPIONSKO SLAVLJE NA MARAKANI! Romantičari pobedili Crvenu zvezdu za kraj superligaške sezone!
Crvena zvezda - OFK Beograd
FudbalNIKAD EMOTIVNIJA KONFERENCIJA NENADA LALATOVIĆA! Na ivici suza se oprostio od Novog Pazara - otkrio zbog čega odlazi, pokazao jedan snimak i dirnuo mnoge!
zvezda-novi pazar-704052.JPG
FudbalALEKSANDAR PAVLOVIĆ STIGAO U CRVENU ZVEZDU! Eksplodirala transfer bomba na Marakani!
Aleksandar Pavlović