Da li ste znali da se u Tirani trenutno održava Evropsko prvenstvo, a da je Socca reprezentacija Srbije uspela da se plasira u osminu finala?

Socca je verzija malog fudbala, gde pet igrača i golman na terenu malo većeg od rukometnog, sa golovima takođe malo većim nego rukometnim, pokazuje svoju magiju. A, u selekciji Srbije ima previše magije!

Dejan Damjanović Boske, Miloš Dimitrijević Čava, Milan Perendija, Ljuba Baranin, Igor Jelić, Aleksandar Tomović, Nikola Mikić, Uroš i Ognjen Živković, predvođeni selektorom Borkom Čovićem i stručnim štabom u kom se nalaze još Slaviša Popadić, Dragan Radivojević, Igor Milovanović i Nikola Kostovski, uspeli su da prođu grupnu fazu Evropskog prvenstva i da zakažu okršaj sa Grčkom u osmini finala (subota, 11.05). Protiv Grčke bi u timu mogao da se nađe i Milan Lola Smiljanić, te se svi nadamo da bi Srbija mogla da prođe dalje.

A, kako smo stigli do osmine finala?! E, to je tek priča za sebe!

Posle pobede od 1:0 golom Dejana Bosketa Damjanovića na asistenciju Nikole Mikića u prvoj rundi protiv Rumunije, usledio je poraz od Mađarske istim rezultatom i to nakon nesrećnog autogola.

Protiv Danske je Srbiji bila potrebna pobeda, a do nje su naši momci došli posle nestvarnog preokreta. Danci su vodili sa 2:0 i 3:1, ali je Srbija pokazala tim, zajedništvo i neverovatnu borbenost, te je okrenula na 4:3 i plasirala se dalje.

Dva gola dao je Dejan Boske Damjanović, po jednom su pogađali Nikola Mikić i Ljuba Baranin i svi su bili složni u jednom - na ovom meču Srbija je imala i "sedmog" igrača. Naši fudbaleri poslali su emotivnu poruku i pobedu su posvetili Dejanu Milovanoviću, prijatelju i saigraču koji ih je prerano napustio.

Sada će Socca reprezentacija Srbije u Deksinu čast pokušati da stigne do evropskog trona, a kada su ovi momci motivisani - prepreka jednostavno nema!

