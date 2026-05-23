Iskusni vezni fudbaler Sportinga iz Lisabona Morten Hjulmand mogao bi predstojećeg leta da postane tek četvrti Danac koji će zaigrati za Real Madrid pošto je želju da ga dovede pokazao novi trener kraljevskog kluba Žoze Murinjo.

Pošto vicešampioon Španije slovi za klub koji dovodi najveće zvezde evropskog fudbala, mnoge je iznenadilo interesovanje za Hjulmanda.

Morten Hjulmand

Ne i za prvog čoveka Sportinga Ruija Borhesa, koji smatra da je poziv Julmanu iz Madrida sasvim logičan potez na osnovu svega što je za tri sezone pokazao na stadionu "Žoze Alvalade".

"Interesovanje Real Madrida za Hjulmanda? Vidim to kao prirodno, posebno imajući u vidu o kakvom se sjajnom igraču radi i kakve je odlične sezone imao u Sportingu. On je igrač koji igra mnogo utakmica godišnje. Njegov kvalitet je svima očigledan. Uopšte me ne iznenađuje što ga Real Madrid ili neki drugi klub želi ili priča o njemu, kao i o drugim igračima. To je znak da je posao dobro urađen. Svima je porasla vrednost, bez obzira na to što nismo osvojili treću uzastopnu titulu, ali svi smo otišli sa uvećanom vrednošću. Kao lidera, to me čini srećnim", iskren je bio Borhes u oceni vrednosti tima na čijem je čelu.

Zatim se osvrnuo na činjenicu što selektor reprezentacije Portugala Roberto Martinez nije pozvao Sportingovu "osmicu" na predstojeći Mundijal, iako je reč o fudbaleru koji igra odličnu sezonu.

"Naravno da sam tužan, a bio je i on, jer je to bila jedinstvena prilika da se ode na Svetsko prvenstvo. Radio je za to, a da li je zaslužio ili ne – sa naše strane uvek mislimo da jeste, ali neću da raspravljam o odlukama selektora. Doneo je odluke koje je želeo, mislim da su najbolje, i ja ću, kao Portugalac, navijati za reprezentaciju, bez obzira na igrače koji su pozvani ili ne. Moramo da podržimo našu zemlju", nije želeo prvi čovek "lavova" da ide predaleko u kritici.

Kurir Sport / Sportske.net

