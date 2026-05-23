Kolumbijski fudbaler Hames Rodrigez protagonista je najnovije Netfliksove serije koja se bavi njegovom biografijom, a jedan od upečatljivih segmenata ticao se odnosa sa Nikom Kovačem, koji je krajem prošle sezone vodio Bajern iz Minhena.

Bez obzira na to što je u sezoni 2018/19 Bajern osvojio duplu krunu, ovaj period obeležile su nesuglasice na relaciji trenera i igrača u pogledu metoda rada, a i jezička barijera ih je sputavala da izgrade najbolji odnos.

Hames Rodrigez i Niko Kovač

"U svokoj prvoj godini u klubu imao sam sreće što su Karlo Anćeloti i Jup Hajnkes govorili španski. U drugoj godini, stigao je Kovač. Svaki trener ima svoje favorite, a ja nisam bio jedan od njih. Hteo je da igrači vežbaju 30 minuta bicikl posle treninga, ja bih mu rekao: 'Za šta se ja treniram? Hoću li na Tur de Frans ili šta?' Ja sam fudbaler", rekao je Rodrig u mini-seriji od tri epizode posvećene njegovoj karijeri.

Poseban osvrt imao je na časove nemačkog, koji mu nikako nisu legli.

"Nisam mogao da ih izdržim, stalno bih zaspao. Poručio sam da ne želim da učim", naveo je on.

Kurir Sport / Sportske.net

