Železničar iz Pančeva i Čukarički odigrali su nerešeno, 0:0, svoj meč poslednjeg kola Super lige Srbije, a ovaj plej-of susret sa tribina je pratio i selektor reprezentacije Veljko Paunović.

Veljko Paunović

Paunović se našao u društvu sportskog direktora Železničara, Bojana Šaranova i skautirao je fudbalere Železničara i Čukaričkog.

Podsetimo, Paunović je u nekoliko navrata već bio gost Železničara u Pančevu, kluba koji je ove sezone ispisao istoriju plasmanom u kvalifikacije za Ligu konferencije.

