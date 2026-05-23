Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, pratio je superligaški okršaj u Pančevu.
Železničar iz Pančeva i Čukarički odigrali su nerešeno, 0:0, svoj meč poslednjeg kola Super lige Srbije, a ovaj plej-of susret sa tribina je pratio i selektor reprezentacije Veljko Paunović.
Paunović se našao u društvu sportskog direktora Železničara, Bojana Šaranova i skautirao je fudbalere Železničara i Čukaričkog.
Podsetimo, Paunović je u nekoliko navrata već bio gost Železničara u Pančevu, kluba koji je ove sezone ispisao istoriju plasmanom u kvalifikacije za Ligu konferencije.
