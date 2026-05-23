ALARMANTNO STANJE PRED MUNDIJAL! Ebola među fudbalerima, ova reprezentacija će morati u izolaciju!
Reprezentaciji Demokratske Republike Kongo određena je obavezna mera izolacije u trajanju od 21 dana kao uslov za ulazak u Sjedinjene Američke Države.
Ova odluka doneta je nakon što je kod članova te selekcije, koja učestvuje na predstojećem Svetskom prvenstvu, potvrđeno prisustvo virusa ebole.
Američki državni zvaničnici zvanično su obavestili Međunarodnu fudbalsku federaciju (FIFA) o uvođenju ovog karantina. Primarni cilj mere je zaštita zdravlja i bezbednosti svih aktera i posetilaca turnira, zbog čega će članovi nacionalnog tima Konga morati da prođu kroz striktan period nadzora pre početka takmičenja.
"Jasno smo stavili do znanja da moraju da ostanu u mehuru 21 dan pre nego što mogu da doputuju u Hjuston. Takođe smo obavestili vladine zvaničnike da će u suprotnom rizikovati da im ne dozvolimo ulazak u SAD", citirala je agencija AFP šefa radne grupe Bele kuće za SP, Endrjua Đulijanija.