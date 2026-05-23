Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Četrdesetogodišnji fudbaler se od navijača oprostio emotivnim video-snimkom na Instagramu, u kojem je prikazao najvažnije momente iz svoje decenijske sportske priče.

Podolski, koji je od 2021. godine branio boje poljskog Gornika, svoj poslednji profesionalni meč odigraće danas protiv ekipe Radomijaka.

Tokom duge i uspešne karijere, nastupao je za evropske velikane kao što su Keln, Bajern Minhen, Arsenal i Inter, a igrao je i za Galatasaraj, japanski Kobe i tursku Antaliju.

Ogroman trag ostavio je u dresu reprezentacije Nemačke, za koju je upisao 130 nastupa i postigao 49 golova. Bio je nezamenljiv član generacije koja se 2014. godine u Brazilu popela na krov sveta i osvojila titulu svetskog šampiona.