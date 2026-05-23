Grčki fudbalski klub Panatinaikos zvanično je saopštio da španski stručnjak Rafael Benitez više ne obavlja funkciju šefa stručnog štaba.

Iskusni strateg (66) napušta Atinu nakon manje od godinu dana, pošto je na klupu „zelenih“ seo u oktobru prošle godine.

"Zahvaljujemo se španskom treneru i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu i duhu koji su uneli u naš klub tokom vremena provedenog ovde. Želimo Rafi Benitezu mnogo uspeha u nastavku njegovog profesionalnog puta", navodi se na sajtu kluba.

Tokom svog mandata, Benitez je predvodio ekipu na 41 utakmici, ostvarivši učinak od 20 pobeda, 11 remija i 10 poraza. Panatinaikos je takmičarsku sezonu u grčkom prvenstvu završio na četvrtoj poziciji, što očigledno nije ispunilo ambicije uprave kluba.

U svojoj bogatoj karijeri, Benitez je vodio neke od najvećih evropskih klubova, uključujući Valensiju, Liverpul, Real Madrid, Inter, Čelsi i Napoli.