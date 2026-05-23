Vezista Mančester junajteda prethodno je ovog meseca osvojio i nagradu Udruženja fudbalskih novinara za igrača godine.

Fernandeš je prošlog vikenda protiv Notingem Foresta upisao 20. asistenciju u sezoni i tako izjednačio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premijer lige. Portugalski reprezentativac je ove sezone postigao i osam golova u 37 utakmica, pomogavši Junajtedu da osvoji treće mesto i izbori plasman u Ligu šampiona.

Prema statistici Premijer lige, Fernandeš je ove sezone stvorio 132 prilike za gol, čak 43 više od drugoplasiranog Dominika Soboslaia iz Liverpula.

On je prvi fudbaler Mančester junajteda koji je osvojio ovo priznanje još od srpskog internacionalca Nemanje Vidića 2011. godine.

Dobitnik nagrade bira se kombinacijom glasova navijača i stručnog žirija.

Mančester junajted će u poslednjem kolu sezone u nedelju gostovati ekipi Brajtona.

