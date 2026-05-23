BRAZILAC U DRESU SRBIJE! DA MOGUĆE JE! VEĆ IGRA ZA CRVENU ZVEZDU: Tata mu je poznati fudbaler, a on je čudo od deteta
Srbija bi za nekoliko godina mogla da dobije prvog Brazilca u nacionalnom fudbalskom timu.
Talentovani fudbaler mlađih kategorija Crvene zvezde Fabio da Silva Žunior dobio je poziv srpske fudbalske reprezentacije za dečake do 14 godina.
Tata igrao kod Zenge
Dečak koga na Marakani vide kao budući biser podelio je na društvenim mrežama fotografije u dresu Srbije. Fabio da Silva Žunior sin je nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i Rada Fabija da Silve (46), koji je u Srbiju došao iz rodnog Brazila pre više od dve decenije, tačnije 2002, i to posredstvom Ranka Stojića.
Crveno-beli dres nosio je od 2005. do 2007, za vreme predsednikovanja Dragana Stojkovića Piksija, dok je trener bio Valter Zenga. Imao je maler da slomi nogu, ali je svaki dan i tako povređen bio u klubu, pošto je bio prevodilac zemljaku Ailtonu koji je tada bio prva zvezda FK Crvena zvezda.
Počeo u Partizanu
Zanimljivo je da je mali Fabio počeo da trenira prvo u Partizanu, jer mu je otac igrao za veterane tog kluba. Bio je u Humskoj tri godine. Ipak, vrlo brzo su reagovali u Crvenoj zvezdi i Fabio je svog talentovanog sina 2022. odveo na Marakanu, gde dečak poslednjih godina pokazuje svoj raskošan talenat.
Da mu u Zvezdi veruju, pokazuje i to što su mu dali "desetku", koju ponosno nosi na leđima. Ima fantastičnu levu nogu, brzinu i nepredvidiv dribling.
Majka Alisa Srpkinja
Dečak je rođen u mešovitom braku 2012, od oca Brazilca i majke koja je Srpkinja i zove se Alisa. Savršeno govori srpski jezik. Kako je stariji Fabio da Silva priznao u jednom intervjuu, njegov sin je odavno prelomio da može da igra samo za Srbiju, iako je ponosan i na brazilsko poreklo po ocu.
Od fudbalera mali Fabio najviše voli Nejmara, a otac ga je 12. decembra 2018. godine odveo na trening fudbalera PSŽ, pred utakmicu Lige šampiona protiv Crvene zvezde u Beogradu.
Upoznao uzora Nejmara
Tu je dečak upoznao svog miljenika Nejmara, a slavni fudbaler PSŽ prepoznao je Fabija seniora, jer su nekad igrali jedan protiv drugoga. Bio je to srdačan susret dvojice prijatelja, kojem se ipak najviše obradovao mališan.
FK Crvena zvezda i direktor omladinske škole Nikola Jelić očigledno dobro znaju kakvog bisera imaju u svojim redovima, pa je tako mali Fabio da Silva Žunior prošle godine poneo plaketu za najboljeg i najdarovitijeg fudbalera u svojoj generaciji, na svečanosti kluba.