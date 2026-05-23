Slušaj vest

Srbija bi za nekoliko godina mogla da dobije prvog Brazilca u nacionalnom fudbalskom timu.



Talentovani fudbaler mlađih kategorija Crvene zvezde Fabio da Silva Žunior dobio je poziv srpske fudbalske reprezentacije za dečake do 14 godina.

Fabio da Silva u reprezentaciji Srbije uzrasta do 14 godina Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tata igrao kod Zenge

Dečak koga na Marakani vide kao budući biser podelio je na društvenim mrežama fotografije u dresu Srbije. Fabio da Silva Žunior sin je nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i Rada Fabija da Silve (46), koji je u Srbiju došao iz rodnog Brazila pre više od dve decenije, tačnije 2002, i to posredstvom Ranka Stojića.

Crveno-beli dres nosio je od 2005. do 2007, za vreme predsednikovanja Dragana Stojkovića Piksija, dok je trener bio Valter Zenga. Imao je maler da slomi nogu, ali je svaki dan i tako povređen bio u klubu, pošto je bio prevodilac zemljaku Ailtonu koji je tada bio prva zvezda FK Crvena zvezda.

Fabio da Silva nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Rada Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Počeo u Partizanu



Zanimljivo je da je mali Fabio počeo da trenira prvo u Partizanu, jer mu je otac igrao za veterane tog kluba. Bio je u Humskoj tri godine. Ipak, vrlo brzo su reagovali u Crvenoj zvezdi i Fabio je svog talentovanog sina 2022. odveo na Marakanu, gde dečak poslednjih godina pokazuje svoj raskošan talenat.

Da mu u Zvezdi veruju, pokazuje i to što su mu dali "desetku", koju ponosno nosi na leđima. Ima fantastičnu levu nogu, brzinu i nepredvidiv dribling.

1/9 Vidi galeriju Fabio da Silva Žunior Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Majka Alisa Srpkinja



Dečak je rođen u mešovitom braku 2012, od oca Brazilca i majke koja je Srpkinja i zove se Alisa. Savršeno govori srpski jezik. Kako je stariji Fabio da Silva priznao u jednom intervjuu, njegov sin je odavno prelomio da može da igra samo za Srbiju, iako je ponosan i na brazilsko poreklo po ocu.



Od fudbalera mali Fabio najviše voli Nejmara, a otac ga je 12. decembra 2018. godine odveo na trening fudbalera PSŽ, pred utakmicu Lige šampiona protiv Crvene zvezde u Beogradu.

Fabio da Silva Žunior sa plaketom kluba Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Upoznao uzora Nejmara

Tu je dečak upoznao svog miljenika Nejmara, a slavni fudbaler PSŽ prepoznao je Fabija seniora, jer su nekad igrali jedan protiv drugoga. Bio je to srdačan susret dvojice prijatelja, kojem se ipak najviše obradovao mališan.

FK Crvena zvezda i direktor omladinske škole Nikola Jelić očigledno dobro znaju kakvog bisera imaju u svojim redovima, pa je tako mali Fabio da Silva Žunior prošle godine poneo plaketu za najboljeg i najdarovitijeg fudbalera u svojoj generaciji, na svečanosti kluba.