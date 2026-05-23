Emotivne scene obeležile su dan u Humskoj, gde se Bibars Natho oprostio od dresa Partizana i navijača koji su ga godinama slavili kao jednog od ljubimaca kluba.

Iskusni vezista završio je svoj poslednji meč u crno-belom dresu u 63. minutu, nakon što je prethodno postigao pogodak u 23. minutu utakmice protiv Radnika.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U trenutku kada je napuštao teren, stadionom su se prolomile snažne ovacije, dok su navijači ustali kako bi pozdravili igrača koji je ostavio dubok trag u Partizanu.

Natho nije uspeo da sakrije emocije. U suzama je izašao sa terena, dok je sa tribina odzvanjalo njegovo ime. Posebno dirljivo bilo je ispred južne tribine, gde su navijači uz baklje i pesmu priredili emotivan oproštaj izraelskom fudbaleru.

Nakon izlaska iz igre, Natho je napravio počasni krug oko atletske staze, dok su mu navijači pevali "Dobro pamtim sve", stvarajući atmosferu koja će se dugo pamtiti.

Emocije su preplavile stadion Partizana, a oproštaj Bibarsa Natha još jednom je pokazao koliko je značio klubu i navijačima crno-belih.

