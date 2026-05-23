Fudbaler Mančester sitija Niko O'Rajli proglašen je za najboljeg mladog igrača sezone u engleskoj Premijer ligi, prenelo je to takmičenje.
PLJUŠTE NAGRADE NA OSTRVU: Niko O'Rajli najbolji mladi igrač sezone u Premijer ligi
Dvadesetjednogodišnji O'Rajli ove sezone odigrao je 34 utakmice za tim trenera Pep Gvardiola, uz učinak od pet golova i tri asistencije, igrajući na više pozicija u timu.
O'Rajli je prošao omladinsku školu Mančester sitija, u koju je stigao sa osam godina, a tokom ove sezone ustalio se u prvom timu igrajući na pozicijama levog beka i veznog igrača.
Mladi fudbaler postigao je oba gola u pobedi Sitija protiv Arsenal u finalu Liga kupa na stadionu Vembli, a bio je starter i u trijumfu protiv Čelsija u finalu FA kupa.
Dobre partije u debitantskoj sezoni donele su mu i prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Englenske prošlog novembra, dok se našao i na spisku selektora Thomasa Tuhela za predstojeće Svetsko prvenstvo.
(Beta)
