Slušaj vest

Dvadesetjednogodišnji O'Rajli ove sezone odigrao je 34 utakmice za tim trenera Pep Gvardiola, uz učinak od pet golova i tri asistencije, igrajući na više pozicija u timu.

O'Rajli je prošao omladinsku školu Mančester sitija, u koju je stigao sa osam godina, a tokom ove sezone ustalio se u prvom timu igrajući na pozicijama levog beka i veznog igrača.

Mladi fudbaler postigao je oba gola u pobedi Sitija protiv Arsenal u finalu Liga kupa na stadionu Vembli, a bio je starter i u trijumfu protiv Čelsija u finalu FA kupa.

Dobre partije u debitantskoj sezoni donele su mu i prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Englenske prošlog novembra, dok se našao i na spisku selektora Thomasa Tuhela za predstojeće Svetsko prvenstvo.

(Beta)

Ne propustiteFudbalVEZISTA ĐAVOLA SKUPLJA PRIZNANJA: Bruno Fernandeš igrač sezone u Premijer ligi
Bruno Fernandeš u dresu Portugala
FudbalJUNAJTED DONEO KONAČNU ODLUKU! Poznato je šta će biti sa Kerikom, navijači su ovo čekali!
Majkl Kerik
FudbalTO SE JOŠ UVEK NE ZNA! Slot nije potvrdio da li će Salah igrati na oproštaju od Enfilda
Mohamed Salah
FudbalDA LI POZNAJEŠ PREMIJER LIGU? Ako je tvoj odgovor DA - ovo je pravi sportski kviz za tebe
Arsenal

00:21
Zagrevanje fudbalera Vojvodine Izvor: Kurir