Slušaj vest

Pobedonosni gol postigao je Oliver Mekburni u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Hal će tako ponovo igrati u Premijer ligi prvi put od sezone 2016/17.

Prethodno su direktan plasman u Premijer ligu izborili Koventri i Ipsvič kao dve prvoplasirane ekipe Čempionšipa.

Hal je regularni deo sezone završio tek na šestom mestu, pa se njegov povratak u Premijer ligu smatra jednim od najvećih iznenađenja ove sezone.

Ovogodišnji plej-of obeležila je i afera sa špijuniranjem treninga zbog koje je Southampton diskvalifikovan nakon eliminacije Midlzbroa.

(Beta)

Ne propustiteFudbalNATHA PREPLAVILE EMOCIJE - KAPITEN EVOCIRAO USPOMENE: Bile su teške godine, ali Partizan će se vratiti jači
PARTIZAN-RADNIK (PLAYOFF)_29.JPG
FudbalDIREKTNO IZ HUMSKE! BLAGOJEVIĆ OTKRIO PLANOVE CRNO-BELIH I DA LI OSTAJE TRENER OD LETA! A, onda je rekao sve o Nathu koji se oprostio od Partizana!
Srđan Blagojević
FudbalPLJUŠTE NAGRADE NA OSTRVU: Niko O'Rajli najbolji mladi igrač sezone u Premijer ligi
Mančester siti
FudbalKRAJ JEDNE ERE! SUZE U HUMSKOJ: Natho se oprostio od Partizana uz ovacije i baklje! (VIDEO)
PARTIZAN-RADNIK (PLAYOFF)_51.JPG

00:49
Dodela medalja fudbalerima Vojvodine Izvor: Kurir