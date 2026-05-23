Fudbaleri Hala izborili su plasman u englesku Premijer ligu pošto su u finalu plej-ofa Čempionšipa na stadionu Vembli u Londonu savladali Midlzbro 1:0.
Fudbal
ŠOK ZAVRŠNICA NA VEMBLIJU: Mekbrni u nadoknadi vratio Hal u Premijer ligu!
Slušaj vest
Pobedonosni gol postigao je Oliver Mekburni u petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Hal će tako ponovo igrati u Premijer ligi prvi put od sezone 2016/17.
Prethodno su direktan plasman u Premijer ligu izborili Koventri i Ipsvič kao dve prvoplasirane ekipe Čempionšipa.
Hal je regularni deo sezone završio tek na šestom mestu, pa se njegov povratak u Premijer ligu smatra jednim od najvećih iznenađenja ove sezone.
Ovogodišnji plej-of obeležila je i afera sa špijuniranjem treninga zbog koje je Southampton diskvalifikovan nakon eliminacije Midlzbroa.
(Beta)
Reaguj
Komentariši