Fudbalski savez Srbije dobio je zvaničnu podršku Vlade Republike Srbije za podnošenje kandidature za organizaciju finala Lige Evrope 2029. godine.

Vlada je odobrila da FSS uđe u trku za domaćinstvo završnog meča drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja u sezoni 2028/29, koji bi se igrao na planiranom Nacionalnom stadionu u Surčinu, preneli su domaći mediji.

KAO SPEJS-ŠATL! Ovako će izgledati nacionalni stadion u Surčinu, čudo arhitekture! LEPOTICA od 52.000 MESTA

Ipak, put do organizacije tog događaja neće biti lak, jer Beograd ima jaku konkurenciju. Francuska je već istakla ozbiljne adute i prijavila „Park prinčeva“ u Parizu, kao i stadion u Lionu kao moguće domaćine finala.

Pored Francuske, u trku se uključila i Italija sa kandidaturom da se finale održi u Torinu, dok su zvanične prijave poslali i Ankara i Bukurešt.

Podsetimo, finale Lige Evrope za ovu sezonu odigrano je u Turskoj, na stadionu Bešiktaša u Istanbulu, gde je Aston Vila 20. maja ubedljivo savladala Frajburg rezultatom 3:0 i osvojila evropski trofej.

