"Zadovoljan sam jer smo napravili veliki iskorak. Postigli smo 18 golova, što je u proseku tri i po po utakmici, i igramo moderan, atraktivan i efikasan fudbal. Vidi se da su momci mnogo napredovali. Naravno, bilo je i grešaka, primali smo golove koji po meni spadaju u kategoriju neobičnih, ali kada se sve sagleda, celokupni utisak je pozitivan", rekao je Sivić, a preneo klub.

On je naglasio da njegova ekipa u Loznicu odlazi sa ciljem da potvrdi kvalitet igre prikazan u prethodnom periodu.

"Evidentan je veliki pomak u igri i to želimo da potvrdimo protiv odlične ekipe IMT-a, koju veoma dobro poznajem. Mnogo puta sam igrao protiv njih i znam da zaslužuju respekt, ali verujem da TSC trenutno može ravnopravno da igra sa svakim timom iz plej-auta. Idemo po pobedu i sigurno ćemo dati svoj maksimum", naveo je trener TSC-a.

Govoreći o stanju ekipe, Sivić je istakao da je situacija sa povredama znatno bolja nego po njegovom dolasku u klub.

"Kada sam stigao imali smo sedam povređenih igrača, od toga pet sa povredama mišića. Sada su van stroja samo Jovanović i Prestiž, što znači da smo zajedno uspeli da prevaziđemo težak period. Važno je da budemo pametni i koncentrisani, jer znamo koliki značaj nosi ova utakmica", dodao je Sivić.

Vezista Milan Radin ocenio je da TSC očekuje najvažniji meč sezone.

"Ovo je za nas utakmica za goli život, više nema popravnog ispita. Došli smo u situaciju da u poslednjem kolu odlučujemo o opstanku, što sigurno nismo očekivali, ali sada je na nama da pokažemo da zaslužujemo mesto u Super ligi“, rekao je Radin.

On je dodao da ekipa mora da ostane smirena uprkos velikom pritisku.

"IMT nema rezultatski imperativ i sigurno će igrati rasterećenije. Ipak, verujemo u sebe. Potrebno je da odigramo hrabro i sa verom u sopstveni kvalitet, jer znamo da možemo do pobede", zaključio je Radin.

Utakmica između IMT-a i TSC-a igra se u nedelju, 24. maja, od 19.30 časova na stadionu Lagator u Loznici.

(Beta)