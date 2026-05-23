Nenad Lalatović se oprostio od Novog Pazara nakon poraza od Vojvodine. Njegova izjava izazvala je brojne reakcije u fudbalskoj Srbiji.
iskreno
PORUKA ZA KRAJ! Nenad Lalatović izjavom zapalio fudbalsku Srbiju!
Slušaj vest
Fudbaleri Novog Pazara poraženi su od Vojvodine sa 3:0 u poslendjem, 37. kolu Superlige Srbije.
Ovo je ujedno bio i opraštajni meč na klupi Pazara Nenada Lalatovića, koji je posle utakmice rekao:
Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
- Nikad bolje. Kada je bilo potrebno, sad kada je bilo nepotrebno oni su pobedili. Čestitam Vojvodini na rezultatima, na tome što su razdvojili Zvezdu i Partizan. Ono što je meni bilo najpotrebnije jeste ta prva utakmica protiv Vojvodine, ovo danas je više bilo revijalno, jedva smo čekali da se završi. Čestitam još jednom Vojvodini. Želeo bih da se zahvalim još jednom svim Pazarcima za sve što su uradili za mene. Ali, klub mora da se uozbilji i dovede ozbiljne igrače da bi sledeće sezone ostao u ligi - rekao je Lalatović.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši