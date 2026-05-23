Fudbaleri Novog Pazara poraženi su od Vojvodine sa 3:0 u poslendjem, 37. kolu Superlige Srbije.

Ovo je ujedno bio i opraštajni meč na klupi Pazara Nenada Lalatovića, koji je posle utakmice rekao:

Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Nikad bolje. Kada je bilo potrebno, sad kada je bilo nepotrebno oni su pobedili. Čestitam Vojvodini na rezultatima, na tome što su razdvojili Zvezdu i Partizan. Ono što je meni bilo najpotrebnije jeste ta prva utakmica protiv Vojvodine, ovo danas je više bilo revijalno, jedva smo čekali da se završi. Čestitam još jednom Vojvodini. Želeo bih da se zahvalim još jednom svim Pazarcima za sve što su uradili za mene. Ali, klub mora da se uozbilji i dovede ozbiljne igrače da bi sledeće sezone ostao u ligi - rekao je Lalatović.

