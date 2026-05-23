Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva u Tirani!

Socca reprezentacija naše zemlje savladala je domaćina, Albaniju, u četvrtfinalu i to na dominantan način - rezultatom 3:0, te se plasirala među četiri najbolje ekipe na ovom takmičenju.

Da pobeda bude još veća, treba napomenuti da je ovo druga utakmica koju su naši momci odigrali u subotu i za dva meča - nismo primili niti jedan gol i savladali smo prvo Grčku sa 2:0, a zatim i Albaniju sa 3:0.

Prvi gol protiv Albanije postigao je Dejan Damjanović, zatim se u strelce upisao i Igor Jelić, dok je treći pogodak autogol Beriše.

Polufinalni meč naša reprezentacija igra sutra u 12:15, a protivnik će se znati nešto kasnije večeras. Ali ko god da bude rival - Srbija je već uradila mnogo, a sigurni smo da će u istom ritmu nastaviti i u finalnom danu. Finale je takođe na programu u nedelju, od 20 časova, dok je meč za treće mesto u 18:30.

Za one koji i dalje ne znaju, socca je verzija malog fudbala, gde pet igrača i golman na terenu malo većeg od rukometnog, sa golovima takođe malo većim nego rukometnim, pokazuje svoju magiju.

Reprezentaciju Srbije u Tirani predstavljaju Dejan Damjanović Boske, Miloš Dimitrijević Čava, Milan Perendija, Ljuba Baranin, Igor Jelić, Milan Lola Smiljanić, Aleksandar Tomović, Nikola Mikić, Uroš i Ognjen Živković, predvođeni selektorom Borkom Čovićem i stručnim štabom u kom se nalaze još Slaviša Popadić, Dragan Radivojević, Igor Milovanović i Nikola Kostovski. Deo ove ekipe bio je i Dejan Milovanović, bivši kapiten Crvene zvezde koji je nažalost prerano preminuo, te njegovi prijatelji imaju motiv više i igraju u Deksinu čast za trofej na Evropskom prvenstvu.

