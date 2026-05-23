Slušaj vest

Ubedljivom pobedom nad Radnikom iz Surdulice (5:0) stavio je Partizan tačku na sezonu u Superligi Srbije.

Tom prilikom, Bibars Natho oprostio od voljenog kluba i stavio tačku na izvanrednu karijeru.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Radnik Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Odlazak u penziju prekaljenog arhitekte nije mogao da prođe bez najboljeg stranog strelca u istoriji srpskog fudbala i njegovog velikog prijatelja - Rikarda Gomeša.

- Osećaj je uvek kao i prvi put, sjajno je biti ovde. Nisam mogao da prisustvujem utakmici, ali bar sam stigao posle i uspeo da budem deo ovog dana koji je poseban za njega. Kasnio sam na meč jer su mi bili pomerani letovi. Iz Porta sam leteo u Amsterdam, pa potom u Cirih, a iz Ciriha u Beograd. Zaslužio je sve ovo, kao fenomenalan igrač i čovek. Imamo sjajan odnos, smatram da sam morao da budem ovde danas.

- Pisao mi je pre oko mesec dana i pozvao me, tada nisam znao da li ću moći da dođem. Naravno, planirao sam sve, ali nisam želeo ništa da mu otkrivam. Nemam reči da opišem Natha, od prvog dana smo stvorili posebnu vezu na terenu i van njega. Naše porodice su postale bliske. On je moj najbolji prijatelj iz fudbala. Ovo što sam danas uradio je ništa, samo sam želeo da budem tu za njega.

BONUS VIDEO: