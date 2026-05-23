Bajern Minhen osvojio je Kup Nemačke pobedom nad Štutgartom 3:0, a Hari Kejn postigao je sva tri gola.
DUPLA KRUNA ZA BAJERN MINHEN! Kejn het-trikom razbio Štutgart!
Fudbaleri Bajerna iz Minhena osvojili su Kup Nemačke, pošto su večeras u finalu u Berlinu pobedili Štutgart 3:0.
Sva tri gola za Bajern postigao je Hari Kejn u 55, 80. i iz penala u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.
Majkl Olise i Hari Kejn
Ovo je 21. trofej Kupa za Bajern u klupskoj istoriji, a prvi od 2020. godine.
Bajern je ove sezone osvojio "duplu krunu", pošto je osvojio i titulu šampiona Nemačke.
