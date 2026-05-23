Fudbaleri Bajerna iz Minhena osvojili su Kup Nemačke, pošto su večeras u finalu u Berlinu pobedili Štutgart 3:0.

Sva tri gola za Bajern postigao je Hari Kejn u 55, 80. i iz penala u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Majkl Olise i Hari Kejn Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia, Laurent Lairys / Zuma Press / Profimedia

Ovo je 21. trofej Kupa za Bajern u klupskoj istoriji, a prvi od 2020. godine.

Bajern je ove sezone osvojio "duplu krunu", pošto je osvojio i titulu šampiona Nemačke.

