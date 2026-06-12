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Atraktivna Šira Glazer objavila je vreli snimak sa odmora u Italiji, a pratioci ne prestaju da komentarišu njeno izazovno izdanje i kadrove koji su mnogima oduzeli dah.

Naime, zgodna brineta snimala se iz neposredne blizine dok je nameštala minijaturni gornji deo bikinija, a ovakvo njeno izdanje malo toga je ostavilo mašti, pa su se komentari samo nizali.

Dok je njen suprug slavio titulu sa Zvezdom, čini se da njegova lepša polovina bez problema osvaja pažnju gde god da se pojavi. Luksuzna italijanska destinacija, sunce, more i provokativni bikini bili su sve što joj je potrebno.

Mnogi su primetili i da supruga izraelskog golmana izgleda bolje nego ikad, a njen snimak za kratko vreme prikupio je veliki broj pregleda i reakcija. 

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Slavlje navijaca i igraca posle titule Zvezde Izvor: Kurir