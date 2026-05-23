Fudbaleri Bolonje i Intera odigrali su u Bolonji nerešeno 3:3, u poslednjem, 38. kolu italijanske Serije A.
GOLEDA U BOLONJI I NA KRAJU - PODELA BODOVA: Šampion Italije remijem završio sezonu
Strelci za Bolonju bili su Federiko Bernadeski u 25, Tomasko Pobega u 42. i Pjotr Zjelinski autogol u 48. minutu.
Folove za Inter postigli su Federiko Dimarko u 22, Frančesko Espozito u 64. i Andi Diuf u 86. minutu.
Inter je od ranije osvojio titulu prvaka Italije i sezonu je završio na prvom mestu sa 87 bodova.
Bolonja je završila na osmom mestu sa 56 bodova.
(Beta)
