Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

Iran je prvobitno planirao da tokom Mundijala boravi u Arizoni, ali je promena lokacije razmatrana zbog bezbednosnih razloga i neizvesnosti izazvane sukobima na Bliskom istoku.

"Sve baze reprezentacija koje učestvuju na Svetskom prvenstvu moraju da dobiju odobrenje Fifa. Posle naših zahteva i sastanaka sa čelnicima Fifa i organizatorima Mundijala u Istanbulu, kao i jučerašnjeg video sastanka sa generalnim sekretarom Fifa, naš zahtev za premeštanje baze iz SAD u Meksiko je prihvaćen", naveo je Tadž.

Reprezentacija Irana igraće u Grupi G, a utakmice će igrati protiv Novog Zealanda 15. juna i Belgije šest dana kasnije, dok će se sa Egiptom sastati 26. juna.

Iran će nastupiti na četvrtom uzastopnom Svetskom prvenstvu i sedmom ukupno, a do sada nijednom nije prošao grupnu fazu takmičenja.

Iz saveza su naveli da će baza u Meksiku pomoći i oko eventualnih viznih problema, pošto će reprezentacija u SAD ulaziti preko Meksika. Tadž je dodao da postoji mogućnost da ekipa koristi i letove kompanije "Iran Air" između dve zemlje.

(Beta)