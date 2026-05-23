Slušaj vest

Ruski fudbaler Jegor Prucev uskoro će napustiti Crvenu zvezdu i karijeru nastaviti u Francuskoj, gde bi trebalo da postane novo pojačanje drugoligaša Denkerka.

Prucevu ugovor sa crveno-belima ističe krajem juna, pa će iz beogradskog kluba otići kao slobodan igrač, bez obeštećenja. U Zvezdu je stigao tokom leta 2022. godine iz ruskog Sočija, u transferu vrednom približno 900.000 evra, ali nije uspeo da izbori značajniju minutažu i stabilno mesto u timu.

1/10 Vidi galeriju Jegor Prucev Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tokom boravka na Marakani uglavnom je odlazio na pozajmice, pa je nastupao za Celje i OFK Beograd, dok u dresu Zvezde nije uspeo da se nametne kao standardan član prve postave. Iako su se prethodnih meseci pojavljivale informacije o mogućem povratku u Rusiju, a interesovanje je pokazivala i Vojvodina, ruski krilni napadač odlučio je da karijeru nastavi van Srbije.

Za Crvenu zvezdu odigrao je ukupno 25 utakmica i zabeležio tri asistencije. Jedan od trenutaka koji se posebno izdvojio bila je asistencija u večitom derbiju protiv Partizana 2024. godine, kada su crveno-beli slavili u Humskoj.

Denkerk je prošlu sezonu u francuskoj Ligi 2 završio u sredini tabele, a Prucev će u Francuskoj pokušati da pronađe formu i oživi karijeru nakon neuspešne epizode u srpskom fudbalu.

BONUS VIDEO: