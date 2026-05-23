- Pripremamo se kao za svaku drugu utakmicu, svesni kvaliteta domaćina, koji ima imperativ pobede. Prethodne dve utakmice smo odigrali jako dobro. U Lučanima ne možemo da računamo na Vulića, koji ima parne kartone, a ima i nekoliko rovitih igrača i pitanje je ko će moći na teren, ali tu su mlađi igrači, koji već pokazuju značajan kvalitet. U pitanju su i dobri momci, koji su i svojim ponašanjem i radom zaslužili šansu u prvom timu, a pod nadzorom je i nekoliko omladinaca. U svakom slučaju, očekujem da odigramo dobru utakmicu, da i treći put uzastopno ostanemo neporaženi, uz maksimalno uvažavanje prema iskusnim Lučancima, koji su poznati kao ekipa, koja je uvek nezgodan domaćin, kaže šef stručnog štaba Saša Mićović.