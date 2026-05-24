Drugi po redu Memorijalni turnir „Šarga“, humanitarni sportski događaj posvećen prikupljanju pomoći za Slobodana Anđelkovića, održan je u subotu.

Na terenu „Šarlot“ igrala se grupna faza turnira u malom fudbalu 4 na 4, uz veliki broj ekipa, publike i prijatelja turnira koji su još jednom pokazali koliko zajedništvo i humanost mogu da spoje ljude.

Takmičenje se nastavlja i narednog vikenda, 30. i 31. maja, od 12 do 18 časova, kada su na programu šesnaestina finala, osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale.

Organizatori ističu da cilj događaja nije samo sportsko nadmetanje, već pre svega humanost i podrška Slobodanu Anđelkoviću.

„U humanosti je pobeda. Svaki gol se računa, ali najvažnije je da zajedno pomognemo“, poručuju iz organizacionog tima.

Memorijalni turnir „Šarga“ okuplja sportiste, rekreativce, prijatelje i sve ljude dobre volje koji žele da budu deo priče u kojoj solidarnost ima glavnu ulogu. Očekuje se veliki broj ekipa, navijača i volontera, a sav prikupljeni prihod namenjen je pomoći Slobodanu Anđelkoviću.

Događaj nosi snažnu poruku zajedništva — da mala dela, kada se spoje, mogu napraviti veliku promenu.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane ekipe i građane da dođu, podrže učesnike i budu deo humanitarne akcije.

„Budi deo tima — budi čovek.“