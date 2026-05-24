Giljermo Almada nije više trener fudbalera Ovijeda, saopštio je španski klub.

Iskusni 59-godišnji Urugvajac je bio treći trener Ovijeda u sezoni, ali nije uspeo da spasi klub iz Asturije ekspresnog povratka u nižu rang.

Sezonu je na klupi Ovijeda na klupi započeo sadašnji selektor Srbije Veljko Paunović, ali je smenjen pošto je posle osam kola ostvario dve pobede, što je po mišljenju čelnika bio loš učinak.

U narednih 30 kola Ovijedo je ostvario još samo četiri pobede, a prvoligaški status je izgubio četiri kola pre kraja La Lige.

Santi Kazorla Ovijedo