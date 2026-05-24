Slušaj vest

Na „Karađorđu“ se nije samo slavilo drugo mesto i istorijska sezona Voše. Slavila se budućnost kluba. Svetla. Za ponos svih. Pobeda protiv Novog Pazara (3:0) najlepši je mogući kraj jedne fudbalske priče i početak druge, koja će biti još bolja…

Čak desetorica fudbalera u sastavu prošla su kroz omladinsku školu „stare dame“, a posebnu pažnju privukli su debitanti Jovan Ostojić, Lazar Peranović i Vuk Boškan, momci koji predstavljaju novu generaciju Vošine dece.

Poseban trenutak za Jovana Ostojića (17) bio je izlazak pred gotovo 5.000 gledalaca na „Karađorđu“ i debi u prvom timu.

– Zaista neverovatan osećaj. Hteo bih da se zahvalim treneru Tanjgi što mi je ukazao priliku i čast da debitujem na ovako velikoj utakmici. Nadam se da ću iz dana u dan napredovati i dobijati još više minuta – rekao je Ostojić.

Debi iz snova imao je Lazar Peranović (18), koji je svoj prvi nastup u seniorskom timu krunisao i pogotkom.

– Ovo je san svakog deteta Vojvodine. Ovde sam već deset godina i od prvog dana u klubu ovo mi je bila najveća želja. Presrećan sam što sam ostvario svoj san – rekao je Peranović.

Predsednik Vojvodine, Dragoljub Zbiljić u više navrata je isticao koliko želi da vidi Lazara na terenu u prvom timu. Sada je svima jasno i zašto…

– Mnogo mi znači što predsednik veruje u mene i u nas mlade igrače generalno. To mi je samo dodatni motiv da radim još jače i budem još bolji. Hvala svima u klubu na poverenju.

Svoje emocije nije krio ni Vuk Boškan (20), koji je priznao da je o ovom trenutku maštao godinama.

– Već deset godina sam u Vojvodini, dolazio sam na stadion i sanjao ovaj trenutak. Sada sam ga konačno ostvario i ovo je vrhunac moje dosadašnje karijere – rekao je Boškan.

On je zahvalio svima koji su mu pomogli na putu do prvog tima, posebno saigračima i stručnom štabu FK Kabel, gde je ove sezone značajno napredovao i postao prvi strelac Prve lige Srbije.

– Pre svega bih se zahvalio saigračima iz Kabela, stručnom štabu Dušan Bajić, Ljubomir, File… Ovaj debi posvećujem njima, jer su oni najzaslužniji što sam bio deo prvog tima Vojvodine na meču protiv Novog Pazara. Naravno, velika zahvalnost ide i mojoj porodici i prijateljima koji su sve vreme bili uz mene.“

Subotnje veče na „Karađorđu“ još jednom je pokazalo da Vojvodina ne mora da traži budućnost daleko – ona već raste u njenoj omladinskoj školi. Generacija koja dolazi donela je klubu razlog za ponos, a debiji Ostojića, Peranovića i Boškana samo su potvrda da „stara dama“ i dalje stvara igrače za velika dela.