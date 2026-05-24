Svetozar Mijailović je reizabran za četvrti uzastopni mandat na mestu predsednika FK Crvena zvezda, saopšteno je iz devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije.

"FK Crvena zvezda obaveštava javnost da je Svetozar Mijailović reizabran za predsednika kluba, čime će započeti četvrti uzastopni mandat na čelu Crvene zvezde. Poverenje koje su mu zvezdaši, članovi kluba, još jednom ukazali na direktnim izborima predstavlja potvrdu vrednosti koje zastupa, a koje će i u narednom periodu donositi stabilnost i obezbediti kontinuitet uspešnog rada Kluba", stoji u saopštenju.

Zvezda je na kraju objavila i da je od ukupno 1.010 birača Mijailović dobio 930 glasova, da je protiv bilo 75, a pet nevažećih.

