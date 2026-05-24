"FK Crvena zvezda obaveštava javnost da je Svetozar Mijailović reizabran za predsednika kluba, čime će započeti četvrti uzastopni mandat na čelu Crvene zvezde. Poverenje koje su mu zvezdaši, članovi kluba, još jednom ukazali na direktnim izborima predstavlja potvrdu vrednosti koje zastupa, a koje će i u narednom periodu donositi stabilnost i obezbediti kontinuitet uspešnog rada Kluba", stoji u saopštenju.