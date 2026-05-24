FK Crvena zvezda dominantno je završio sezonu u Srbiji osvajanjem titule i nacionalnog kupa.

Trener Dejan Stanković i igrači dobiće kratak odmor, a onda će se sredinom juna svi okupiti na Marakani sa samo jednim ciljem, a to je plasman u Ligu šampiona.

Kostov i Avdić kapitalci

Generalni direktor Zvezdan Terzić i njegovi najbliži saradnici Mitar Mrkela i Marko Marin imaće pune ruke posla, da u dogovoru s trenerom sklope i naprave tim koji bi preko kvalifikacija trebalo da obezbedi plasman u elitni rang UEFA. Biće odlazaka i dolazaka na stadion "Rajko Mitić", a o tome je za Kurir govorio Zvezdan Terzić u đurđevdanskom intervjuu našem listu.



Pa, krenimo redom, najpre od odlazaka. Dva crveno-bela bisera Vasilije Kostov i Adem Avdić imaju najveću tržišnu vrednost i izvesno je da će u slučaju bogate ponude otići u inostranstvo. Za Kostova su veliko interesovanje pokazali Arsenal, PSŽ, Inter, Porto, Dortmund, Benfika, Juventus... Slična situacija je i s Avdićem, koga žele Lajpcig, Notingem, PSŽ... Sa Marakane su poručili da Kostov neće napustiti klub ispod 20 miliona, a Avdić ispod 15 miliona evra. Vreme će pokazati koliko je to realno.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Mnogi mogu da odu

Pored njih dvojice, Ljutice Bogdana 1A izvesno napuštaju Nemanja Radonjić, Omri Glazer i Rodrigao. Verovatno i Strahinja Eraković, koji će se vratiti u Zenit, u Sankt Peterburg.

Transfer mogu da ostvare Jung Vu Seol, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vladimir Lučić, Bruno Duarte, ali i mlađi igrači poput Daglasa Ovusua, Mahmudua Bađa i Luke Zarića. Džej Enem je najveća enigma, u Zvezdi bi da ga zadrže, ali ako dođe ponuda od 10 miliona ili više evra, jasno je da će i on dobiti dozvolu da ode.

IMT traži veliki novac - Vasilije Novičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kostić i Gudelj u fokusu, Novičić enigma



Dolasci su uvek primarni na Marakani. Prema saznanjima Kurira, želja čelnika i trenera je da ne bude previše novih igrača, odnosno da oni koji dođu donesu preko potreban kvalitet za Ligu šampiona.

Fokus je na dvojici iskusnih srpskih igrača Filipu Kostiću i Nemanji Gudelju. Raspitivala se Zvezda i za Vasilija Novičića, talentovanog igrača IMT, ali cena koju traže za njega previsoka je za crveno-bele. Bilo je i priče o Aleksi Terziću, ali zasad ništa konkretno, jer Nair Tiknizjan ostaje na Marakani, makar do kraja avgusta. Kao i u svakom prelaznom roku, pominje se i moguć povratak Nemanje Maksimovića, koji je u Šabab Al Ahliju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zov Marakane - Filip Kostić kao fudbaler Juventusa Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dva Izraelca na Marakani?

Prema određenim informacijama, prvo pojačanje Crvene zvezde trebalo bi da bude Mohamed Abu Fani (28), reprezentativac Izraela i dosadašnji fudbaler Ferncvaroša. On igra u veznom redu, na više pozicija, što je i tražio Dejan Stanković.

Sa Crvenom zvezdom povezivan je još jedan fudbaler iz Izraela, krilni napadač Stav Turijel koji trenutno igra sjajno za Hapoel Tel Aviv. Tamošnji mediji pisali su da je njegova cena između 1.500.000 i 2.000.000 evra.

Matej Strika prilikom potpisivanja prvog profesionalnog ugovora u Crvenoj zvezdi, u društvu Svetozara Mijailovića i Nikole Jelića Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Strika ozbiljan potencijal

Crvena zvezda će i naredne sezone imati nekoliko bonus igrača uz prvu ekipu. Dimitrije Šarić se već profilisao kao neko ko bi trebalo da dobije šansu. Tu je i Matej Strika, koji je u svom debiju protiv OFK Beograda asistirao Brunu Duarteu za gol i pokazao da bi mogao biti dostojna zamena za Adema Avdića. Tu su i Stefan Gudelj i Vasilije Subotić.

Veliki broj igrača ponuđen je Crvenoj zvezdi ovog proleća, a na sportskom menadžmentu i treneru je da odaberu ono najbolje. Afimika Pululu, napadač Jagelonje, visoko je kotiran na Marakani. Razmišlja se i o Markinjosu iz moskovskog Spartaka, ali Rusi nisu raspoloženi za prodaju, pa ni za sumu od pet miliona evra.