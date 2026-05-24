Kadeti Vojvodine su od danas i zvanično najbolji u Srbiji!

Pobedom nad Vošinim klincima, drugom kadetskom selekcijom, rezultatom 3:0, Vojvodina je i matematički osvojila Kadetsku ligu Srbije.

Kadetska selekcija Vojvodine tako je po prvi put u svojoj istoriji u ovom formatu takmičenja, od 2007. godine najbolja u zemlji.

Nakon što u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, Voša je u drugom postigla čak tri gola za potvrdu titule. Prvi pogodak u 57. minutu postigao je Ivan Trailović, da bi u 77. Veljko Pejović duplirao prednost „stare dame“. Pobedu je potvrdio Nikola Karaica tri minuta pre kraja.

Za Vojvodinu su današnjem meču nastupili:

Preradović, Vujinović, Trailović, Andrijašević, Pejović, Kljajić, Ilić, Drakulić, Zorica, Delibašić, Cupara. Sa klupe su ušli Jevtović, Bukvić, Jović, Karaica, Žarković i Radić.