Poslednje kolo Premijer lige donelo je puno uzbuđenja u borbi za opstanak.

Dve ekipe iz Londona su figurirale za selidbu u Čempionšip - Totenhem i Vest Hem.

Na kraju je sreća pripala "Petlovima", dok će "Čekićari" posle 15 godina igrati u drugom po redu takmičenju.

Totenhem je pred svojim navijačima, sa dva boda više u odnosu na Vest Hem pred poslednje kolo, savladao Everton sa 1:0. Jedini gol je postigao Prailja u 43. minutu, pa su "Petlovi" završili na 17. mestu, prvom iznad crte.

Vest Hemu nije pomogla ni pobeda 2:0 protiv Lidsa.

Pari Sen Žermen, Totenhem, Superkup