Fudbal
LUDA ZAVRŠNICA U ENGLESKOJ: Totenhem izborio opstanak, slavni klub iz Londona ispao iz Premijer lige
Poslednje kolo Premijer lige donelo je puno uzbuđenja u borbi za opstanak.
Dve ekipe iz Londona su figurirale za selidbu u Čempionšip - Totenhem i Vest Hem.
Na kraju je sreća pripala "Petlovima", dok će "Čekićari" posle 15 godina igrati u drugom po redu takmičenju.
Totenhem je pred svojim navijačima, sa dva boda više u odnosu na Vest Hem pred poslednje kolo, savladao Everton sa 1:0. Jedini gol je postigao Prailja u 43. minutu, pa su "Petlovi" završili na 17. mestu, prvom iznad crte.
Vest Hemu nije pomogla ni pobeda 2:0 protiv Lidsa.
