Fudbaler Arsenala Maks Dauman postao je danas najmlađi igrač koji je započeo utakmicu Premijer lige kada je, sa 16 godina i 144 dana, počeo meč poslednjeg kola protiv Kristal Palasa.

Arsenal šampion Premijer lige

 Prethodni rekord držao je Žoze Bakster, koji je kao igrač Evertona počeo meč Premijer lige sa 16 godina i 198 dana.

Današnji rekord samo je jedan u nizu koje je Dauman oborio ove sezone. On je postao najmlađi osvajač Premijer lige, ali i najmlađi strelac u tom takmičenju kada je u martu sa 16 godina i 73 dana postigao gol protiv Evertona u martu.

Takođe, Dauman je u novembru postao i najmlađi igrač koji je zaigrao u Ligi šampiona sa 15 godina i 308 dana, nakon što je ušao kao zamena u drugom poluvremenu protiv Slavije Prag.

