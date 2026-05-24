FUDBALER ARSENALA OBORIO REKORD: Dauman postao najmlađi igrač koji je počeo utakmicu Premijer lige
Fudbaler Arsenala Maks Dauman postao je danas najmlađi igrač koji je započeo utakmicu Premijer lige kada je, sa 16 godina i 144 dana, počeo meč poslednjeg kola protiv Kristal Palasa.
Prethodni rekord držao je Žoze Bakster, koji je kao igrač Evertona počeo meč Premijer lige sa 16 godina i 198 dana.
Današnji rekord samo je jedan u nizu koje je Dauman oborio ove sezone. On je postao najmlađi osvajač Premijer lige, ali i najmlađi strelac u tom takmičenju kada je u martu sa 16 godina i 73 dana postigao gol protiv Evertona u martu.
Takođe, Dauman je u novembru postao i najmlađi igrač koji je zaigrao u Ligi šampiona sa 15 godina i 308 dana, nakon što je ušao kao zamena u drugom poluvremenu protiv Slavije Prag.
