Slušaj vest

Fudbaler Mančester junajteda Bruno Fernandeš postavio je danas novi rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premijer lige.

Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Portugalski fudbaler je u 33. minutu utakmice sa Brajtonom asistirao Patriku Dorguu, čime je upisao 21. dodavanje u sezoni i nadmašio dosadašnji rekord Tjerija Anrija (sezona 2002/03.) i Kevina de Brujnea (2019/20.).

Fernandeš (31) je pre dve nedelje proglašen za fudbalera godine u Engleskoj od strane sportskih novinara.