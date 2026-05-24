FERNANDEŠ POSTAVIO NOVI REKORD PREMIJER LIGE: Portugalac upisao neverovatan broj asistencija u jednoj sezoni
Fudbaler Mančester junajteda Bruno Fernandeš postavio je danas novi rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premijer lige.
Portugalski fudbaler je u 33. minutu utakmice sa Brajtonom asistirao Patriku Dorguu, čime je upisao 21. dodavanje u sezoni i nadmašio dosadašnji rekord Tjerija Anrija (sezona 2002/03.) i Kevina de Brujnea (2019/20.).
Fernandeš (31) je pre dve nedelje proglašen za fudbalera godine u Engleskoj od strane sportskih novinara.
