Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poslednje kolo plej-auta donelo je odluku o tome ko je četvrti klub koji je napustio Super ligu Srbije.

Od ranije je bilo poznato da su društvo najboljih napustili Napredak, Spartak i Javor.

Preostali četvrti putnik se tražio između Mladosti iz Lučana, TSC-a iz Bačke Topole i Radničkog 1923 iz Kragujevca.

Uoči poslednjeg kola Mladost je imala 43 boda, a Radnički 1923 i TSC po 44 boda.

Mladost, koja je bila u najgoroj situaciji, pobedila je Napredak sa 1:0 i stigla do 46 bodova, a onda je iščekviala ostale rezultate. Udovičić je golom u 14. minutu rešio meč u Lučanima.

TSC nije uspeo da pobedi IMT u Loznici, pa je posle remija 1:1 ostao na 45 bodova.

Poslednja utakmica je završena u Kragujevcu. Radnički je sa igračem manje uspeo da izbori remi protiv Javora - 2:2. Ivanjičanima ovaj meč nije značio ništa rezultatski, ali su odigrali pošteno. Domaćin je poveo golom Simovića u 23. minutu, ali je Sali isključen u samom finišu prvog poluvremena. Gosti su poveli golom Sisea u prvom napadu u drugom poluvremenu, ali je Balde spasao domaćina golom u 67. minutu.

Kragujevčani i Topolčani su imali isti broj bodova, po 45, ali je Radnički 1923 imao bolji međusobni učinak.

U viši rang su ušli Zemun i Mačva.