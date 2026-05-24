UŽAS U KRAGUJEVCU: Maskirani huligani tukli fudbalere Radničkog i gađali ih bakljama! Jezivi snimci obilaze Srbiju
Po završetku utakmice poslednjeg kola plej-aut faze Super lige Srbije između Radničkog 1923 i Javora, viđene su užasne scene na stadionu "Čika Dača" u Kragujevcu.
Radnički 1923 - Ki Klaksvik
Radnički i Javor su odigrali nerešeno 2:2, što je Kragujevčanima bilo dovoljno da opstanu u Super ligi Srbije.
Po poslednjem sudijskom zvižduku na teren je istrčalo nekoliko stotina gledalaca. Većina njih je pokušala da se "ogrebe" za dres ili neki deo opreme fudbalerea, ali su u jednom trenutku izbile haotične scene.
Maskirani navijači su počeli da jure i biju fudbalere Radničkog 1923, kao i da ih gađaju bakljama.
