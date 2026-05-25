MEGATRANSFER NA POMOLU: Kapiten Hartsa Šenkland blizu prelaska u Rendžers
Kapiten fudbalskog kluba Harts Lorens Šenkland blizu je prelaska u Rendžers.Šenkland je bio jedan od najboljih igrača Hartsa, koji se ove sezone do poslednjeg kola borio za šampionsku titulu sa Seltikom i na kraju zauzeo drugo mesto.
Mediji su ga konstantno povezivali sa klubom sa Ajbroksa i najverovatnije će ovog leta postati prvo pojačanje kluba iz Glazgova, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
Otkako je došao iz belgijskog Bershota 2022. godine, 30-godišnji fudbaler odigrao je 171 utakmicu za Harts i postigao 88 golova.
On je četvrti najbolji strelac škotskog Premijeršipa otkako je liga ustanovljena 2013. godine.
Do sada je u karijeri odigrao 494 utakmica i postigao 236 golova igrajući za Kvins Park, Aberdin, Danfermlin Atletik, Sent Miren, Grinok Morton, Er junajted, Dandi junajted, Bershot i Harts.
Za reprezentaciju Škotske odigrao je 18 utakmica i postigao četiri gola.