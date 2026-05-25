Snimak napravljen sa tribina, blizu mesta skandaloznog događaja, pojavio se na društvenim mrežama.

Maskirani huligani koji sebe predstavljaju navijačima fudbalskog kluba Radnički 1923 su upali na teren nakon utakmice tog tima protiv Javora koja je završena rezultatom 2:2.

Radnički 1923 je obezbedio opstanak u Super ligi Srbije, a navijači su nakon završetka utakmice preskočili ogradu i krenuli na fudbalere svog tima. Grupa huligana sa fantomkama na glavama je želela fizički obračun sa fudbalerima, a neki od njih su i udareni.

Kako je preneo "Sport klub" najgore je prošao Miloš Ristić, fudbaler veznog reda kojem je, uz nekoliko udaraca u lice, rasečena usna. Napadnuti su i stranci.

Fudbaleri su uzvratili, pa je viđena prava tuča, a pojedini huligani se nisu najbolje proveli. Na kraju su pripadnici žandarmeriji, uz prilično sporu reakciju, huligane oterali prema tribini.

