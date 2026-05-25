Lionel Mesi je zbog povrede napustio igru 17 dana pre početka Svetskog prvenstva.
OČAJAN TAJMING
SVET STREPI! MESIJU SE DOGODILO ONO NAJGORE 17 DANA PRED MUNDIJAL! Cela planeta čeka informacije o Argentincu uoči Svetskog prvenstva
Slušaj vest
Inter Majami je pobedio Filadelfiju u utakmici sa 10 golova, rezultatom 6:4, ali ovaj meč će ostati u senci povrede Lionela Mesija.
Argentinac je u 73. minutu zatražio izmenu nakon što se uhvatio za nogu, a sa terena je otišao pravo prema svlačionici.
Argentina, ali i ostakak sveta, sada u strepnji čeka informacije o povredi. Svetsko prvenstvo počinje za 17 dana, a Argentina će prvu utakmicu grupne faze igrati za 22 dana.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši