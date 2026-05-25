Inter Majami je pobedio Filadelfiju u utakmici sa 10 golova, rezultatom 6:4, ali ovaj meč će ostati u senci povrede Lionela Mesija.

Argentinac je u 73. minutu zatražio izmenu nakon što se uhvatio za nogu, a sa terena je otišao pravo prema svlačionici.

Argentina, ali i ostakak sveta, sada u strepnji čeka informacije o povredi. Svetsko prvenstvo počinje za 17 dana, a Argentina će prvu utakmicu grupne faze igrati za 22 dana.

