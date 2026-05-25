Srbija je usred Tirane stigla do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu!

Ne, nije šala - socca reprezentacija Srbije ostvarila je istorijski uspeh i to na Euru u Albaniji. U meču za treće mesto srušena je Mađarska sa 2:0 i tako je bronzana medalja stigla u našu zemlju. Ali, da krenemo redom...

Ko je igrao za Srbiju?

Reprezentaciju Srbije u Tirani predstavljali su Dejan Damjanović Boske, Miloš Dimitrijević Čava, Milan Perendija, Ljuba Baranin, Igor Jelić, Milan Lola Smiljanić, Aleksandar Tomović, Nikola Mikić, Uroš i Ognjen Živković, predvođeni selektorom Borkom Čovićem i stručnim štabom u kom se nalaze još Slaviša Popadić, Dragan Radivojević, Igor Milovanović i Nikola Kostovski. Deo ove ekipe bio je i Dejan Milovanović, bivši kapiten Crvene zvezde koji je nažalost prerano preminuo, te su njegovi prijatelji imali motiv više i igrali su u Deksinu čast za medalju na Evropskom prvenstvu. Zato je ova medalja osvojena za Srbiju, ali i za Deksu!

Kako je Srbija stigla do bronze na Euru?

U grupnoj fazi srušena je Rumunija sa 1:0 golom Dejana Bosketa Damjanovića na asistenciju Nikole Mikića, a onda je usledio nesrećan poraz od Mađara (0:1) i to posle nespretnog autogola. U meču za prolaz Srbija je gubila sa 2:0 i 3:1 od rasterećenih Danaca koji su već završili takmičenje, ali je usledio preokret, pobeda od 4:3 i prolaz u osminu finala! Dva gola dao je Dejan Boske Damjanović, po jednom su pogađali Nikola Mikić i Ljuba Baranin i svi su bili složni u jednom - na ovom meču Srbija je imala i "sedmog" igrača, te da je Dejan Milovanović sa neba pomogao da se plasiramo u osminu finala.

A tamo - neugodni Grci i pobeda naše reprezentacije rezultatom 2:0 - Nikola Mikić postigao je prvi pogodak, a Dejan Boske Damjanović stavio je tačku iz penala koji se u ovom sportu izvodi na malo drugačiji način (napadač kreće sa centra i ide jedan na jedan sa protivničkim golmanom).

U četvrtfinalu Srbiju je čekao domaćin, selekcija Albanije, a naši momci odigrali su još jedan fenomenalan meč i slavili sa 3:0. Prvi gol protiv Albanije postigao je Dejan Damjanović, zatim se u strelce upisao i Igor Jelić, dok je treći pogodak autogol Beriše.

Nažalost, u polufinalu su se naši reprezentativci sastali sa mladom ekipom Španije i poraženi su sa 1:0. Španci su kasnije osvojili Evropsko prvenstvo pobedom protiv Kazahstana (2:1), te je jasno koliko je malo falilo našoj reprezentaciji i za srebro ili zlato.

Igor Jelić u stilu Dejana Milovanovića!

Borba za bronzu donela je novi susret sa Mađarima koji je sa dve bombe iz slobodnih udaraca rešio Igor Jelić Krauč. Prvi gol bio je u stilu Dejana Milovanovića, njegovog velikog prijatelja, skoro sa polovine terena, te su emocije preplavile kako njega, tako i ostale saigrače.

Ovo je zaista veliki uspeh socca reprezentacije Srbije koja se organizaciono borila da ode na ovo Evropsko prvenstvo i kojoj bi definitivno značila svaka podrška sponzora. Nadamo se da će posle ovog rezultata i to doći!

Šta je Socca?

Za one koji i dalje ne znaju, socca je verzija malog fudbala, gde pet igrača i golman na terenu malo većeg od rukometnog, sa golovima takođe malo većim nego rukometnim, pokazuje svoju magiju.

