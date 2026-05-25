U poslednjem kolu Serije A Milan je šokantno kao domaćin na San Siru izgubio od Kaljarija rezultatom 1:2 i zahvaljujući tom porazu je ostao bez učešća u Ligi šampiona.

Rosoneri su ligu završili na petom mestu sa 70 bodova, jednim manje od Koma, nakon što su u poslednjih 10 utakmica, od maksimalnih 30 osvojili samo 10 bodova.

Posebno su bili loši u samoj završnici u kojoj su zabeležili jedan trijumf uz tri poraza i jednu utakmicu sa nerešenim ishodom.

Protiv Kaljariaj su imali prednost od drugog minuta zahvaljujući golu Salemakersa, ali već u 20. minutu je Boreli izjednačio, da bi u 57. minutu Rodrigez doneo preokret i postaivo konačni rezultat.

Zlatan Ibrahimović - životna ispovest na maternjem jeziku

Navijači su, očekivani, bili besni zbog ovakvog ishoda, a to je najviše osetio Zlatan Ibrahimović.

Prema informacijama italijanskih novinara, legendarnog Šveđanina, koji ima ulogu savetnika u Milanu, moralo je do parkinga i automobila da isprati obezbeđenje, pošto su nezadovoljni navijači želeli da se obračunaju sa njim.

