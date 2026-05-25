Slušaj vest

Vruće leto na futsal transfer pijaci se nastavlja, a u centru pažnje ponovo je Crvena zvezda.

Posle bombe u vidu Aleksandra Pavlovića Čvrge, još tri pojačanja stigla su na Marakanu. Dres Zvezde naredne sezone nosiće Nikola Polić, Marko Đurić i Nikola Lazarević.

KMF Crvena zvezda
Foto: KMF Crvena zvezda

Nikola Polić svojovremeno je bio najbolji strelac omladinske lige Srbije kada je nosio dres MB Namenske iz Lučana i zalog je za budućnost, Marko Đurić je golman koji stiže iz Liceja, a tokom karijere imao je priliku da osvoji titulu sa Loznicom, dok je Nikola Lazarević stigao iz Požarevca, a jedan je od najvećih talenata naše zemlje.

Evo šta su rekli Polić, Đurić i Lazarević po dolasku u Crvenu zvezdu.

Podsetimo, Crvena zvezda vratila se u Prvu futsal ligu Srbije i naredne sezone ponovo će igrati u eliti, a ako se po jutru dan poznaje, ambicije će biti veoma visoke.

Ne propustiteFudbalALEKSANDAR PAVLOVIĆ STIGAO U CRVENU ZVEZDU! Eksplodirala transfer bomba na Marakani!
Aleksandar Pavlović
FudbalKAKO JE KAPITEN ZVEZDE POSLAO SAIGRAČA U PARTIZAN? Nepoznata priča o čoveku koji je do ludila doveo Handela, Avdića i odbranu crveno-belih: "Rekao mi je..."
nemanja.jpg
FudbalVEČITI MOGU DA DONESU MNOGO, SELEKTOR GAVRILOVIĆ IMA APSOLUTNU SLOBODU U RADU! Bojan Pavićević o stanju u srpskom futsalu: Klubovi, reprezentacija, sudije...
bojabn.jpg
FudbalAU, KAKVA DRAMA! TRILER ZAVRŠNICA ZA INFARKT! Zvezda 13 sekundi pred kraj bila na ivici poraza, a onda - ŠOK za goste! Nije za one sa slabim srcem! VIDEO
Zvezda.jpg

 BONUS VIDEO:

00:59
Slavlje futsalera u svlačionici posle plasmana na Svetsko prvenstvo Izvor: Kurir TV