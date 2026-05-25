ZVEZDA SVE JAČA! Još tri pojačanja na Marakani: Golman koji zna kako se osvaja titula, najbolji strelac omladinske lige i jedan od najvećih talenata Srbije!
Vruće leto na futsal transfer pijaci se nastavlja, a u centru pažnje ponovo je Crvena zvezda.
Posle bombe u vidu Aleksandra Pavlovića Čvrge, još tri pojačanja stigla su na Marakanu. Dres Zvezde naredne sezone nosiće Nikola Polić, Marko Đurić i Nikola Lazarević.
Nikola Polić svojovremeno je bio najbolji strelac omladinske lige Srbije kada je nosio dres MB Namenske iz Lučana i zalog je za budućnost, Marko Đurić je golman koji stiže iz Liceja, a tokom karijere imao je priliku da osvoji titulu sa Loznicom, dok je Nikola Lazarević stigao iz Požarevca, a jedan je od najvećih talenata naše zemlje.
Evo šta su rekli Polić, Đurić i Lazarević po dolasku u Crvenu zvezdu.
Podsetimo, Crvena zvezda vratila se u Prvu futsal ligu Srbije i naredne sezone ponovo će igrati u eliti, a ako se po jutru dan poznaje, ambicije će biti veoma visoke.
