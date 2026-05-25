Vruće leto na futsal transfer pijaci se nastavlja, a u centru pažnje ponovo je Crvena zvezda.

Posle bombe u vidu Aleksandra Pavlovića Čvrge, još tri pojačanja stigla su na Marakanu. Dres Zvezde naredne sezone nosiće Nikola Polić, Marko Đurić i Nikola Lazarević.

Foto: KMF Crvena zvezda

Nikola Polić svojovremeno je bio najbolji strelac omladinske lige Srbije kada je nosio dres MB Namenske iz Lučana i zalog je za budućnost, Marko Đurić je golman koji stiže iz Liceja, a tokom karijere imao je priliku da osvoji titulu sa Loznicom, dok je Nikola Lazarević stigao iz Požarevca, a jedan je od najvećih talenata naše zemlje.

Evo šta su rekli Polić, Đurić i Lazarević po dolasku u Crvenu zvezdu.

Podsetimo, Crvena zvezda vratila se u Prvu futsal ligu Srbije i naredne sezone ponovo će igrati u eliti, a ako se po jutru dan poznaje, ambicije će biti veoma visoke.

